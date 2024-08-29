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لبنان
لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي
Lebanon 24
29-08-2024
|
03:23
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه، في حضور وفد من فريق عمل الوزارة يتقدمهم المدير العام وخبراء، وفريق عمل وزير الزراعة و المدير العام للزراعة والمديرة العامة للتعاونيات ومستشارين وخبراء ، وتم عرض الأمور المشتركة بين الوزارتين وتنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي.
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وبحسب بيان، فقد "جاء اللقاء تتويجا لسلسلة لقاءات كانت قد تمت بين الوزيرين، تم خلاله الاتفاق على عقد لجان فنية مشتركة خلال العشرة ايام المقبلة، لتحديد خارطة طريق في ما خص تنظيم العمالة الأجنبية في القطاع الزراعي بين الوزارتين، بالاضافة الى باقي الشركاء في ادارات الدولة من الامن العام ووزارة الداخلية وباقي الوزارات، وايضاً التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة فيه التي تعتبر داعمة في هذا الاطار".
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