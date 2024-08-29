سلام اطّلع من الحبحاب على اكتمال برنامج الزيارة إلى العراق

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في حضور المدير العام للإقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، سفير لبنان لدى العراق علي أديب الحبحاب، حيث اطلع السفير الحبحاب الوزير سلام على اكتمال برنامج الزيارة إلى العراق لانعقاد اللجنة الثنائية اللبنانية-العراقية في بغداد، التي سيترأسها الوزير سلام من الجانب اللبناني برفقة وفد رفيع من القطاعين العام والخاص، في شهر أيلول المقبل.

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وشدّد سلام خلال اللقاء على "أهمية أعمال اللجنة الثنائية اللبنانية-العراقية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفي ظل تحديات كبيرة يواجهها العراق ولبنان نتيجة الحروب الطويلة".