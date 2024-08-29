أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال رأس النبع

أفادت هيئة "اوجيرو" عبر منصة "اكس"، أن "عطلا طرأ في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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