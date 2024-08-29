Advertisement

لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال رأس النبع

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1240354-638605270349795874.png
Doc-P-1240354-638605270349795874.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت هيئة "اوجيرو" عبر منصة "اكس"، أن "عطلا طرأ في سنترال رأس النبع بسبب الضغط على  المولدات، مما ادى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة  وعدد من المناطق المجاورة.  تعمل فرقنا على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشبانية
lebanon 24
29/08/2024 12:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشياح
lebanon 24
29/08/2024 12:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الحمرا
lebanon 24
29/08/2024 12:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال حدث الجبة
lebanon 24
29/08/2024 12:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو:

الخدمة

سنترال

النبع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-08-29
04:42 | 2024-08-29
04:36 | 2024-08-29
04:25 | 2024-08-29
04:22 | 2024-08-29
04:20 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24