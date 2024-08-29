تحركات لجمعية "صرخة المودعين".. وهذا ما حصل في الدورة

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عمد عدد من المودعين إلى إحراق واجهة أحد المصارف وآلات سحب الأموال (ATM) في الدورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكانت جمعية "صرخة المودعين" بدأت تحركها صباحًا في ساحة الشهداء للمطالبة بـ "الودائع المنهوبة واحتجاجا على المماطلة وعدم ايجاد حل لقضية المودعين منذ ما يقارب الخمسة أعوام شهدت خلالها تحركات واعتصامات وتظاهرات امام مصرف لبنان والمصارف والبرلمان ومؤسسات الدولة التي رغم كل الوعود بقيت هذه القضية دون حل يذكر".وبدأ المودعون بالوصول الى ساحة الشهداء رافعين لافتات تطالب بـ "محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة".وذكرعدد من المنظمين ان اليوم سيشهد تحركات لأهداف محددة للاعتصام "لرفع الصوت عاليا بعد الاهمال والتمييع المتعمد لقضية المودعين".ودعوا كل مودع الى "عدم البقاء في منزله متفرجا بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية".