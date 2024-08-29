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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في القبة (صور)

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:20
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إندلع حريق في إحدى الشقق السكنية عند طريق مرج الزهور في منطقة القبة، وعمل الدفاع المدني على إخماده، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعُلم أن الأضرار اقتصرت على الماديات. 
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القبة

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