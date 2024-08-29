حريق داخل شقة سكنية في القبة (صور)

إندلع حريق في إحدى الشقق السكنية عند طريق مرج الزهور في منطقة القبة، وعمل الدفاع المدني على إخماده، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم أن الأضرار اقتصرت على الماديات.