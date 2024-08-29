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لبنان

الأب نصر: الإعلان عن الزيادات المرتقبة على الأقساط يتم قبل بدء العام الدراسي

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:25
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أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن الاساس المحافظة على الرسالة التربوية والحفاظ على التوازن بين أطراف ثلاثة هي الإدارة والأستاذ والأهل للحفاظ على المؤسسات التعليمية وتحسين وضع الأستاذ تدريجيًا لارتباطه بجودة التعليم.
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وفي حديث لـ"صوت لبنان"، لفت إلى أن المؤتمر السنوي الثلاثين للمدارس الكاثوليكية الذي سيُعقد في اول ثلاثاء من شهر ايلول ويتناول موضوع يتناسب مع الوضع القائم لضمان فعاليته وللعمل عليه في المدارس خلال العام الدراسي.

وأشار الى التنوّع في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والتنوّع بين المؤسسات التعليمية والمدارس، وان الإعلان عن الزيادات المرتقبة يجب ان يتم قبل بدء العام الدراسي، وأكّد اتباع المدارس الكاثوليكية الآليات المتعارف عليها.
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