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لبنان

المكاري تسلم دعوة لازاحة الستار عن تمثالي اديب وسلوى حداد في عاليه

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:36
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، عضو مجلس بلدية عاليه نبيل غريب ترافقه نضال حداد، حفيدة الممثل اللبناني الراحل ابو ملحم، وتسلم منهما دعوة لازاحة الستار عن تمثالي الفنانين اديب وسلوى حداد (ابو ملحم وام ملحم) في الحفل الذي سيقام في عاليه في 11 ايلول المقبل عند السادسة مساء. 
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وأمل حضور جميع موظفي "الوكالة الوطنية للاعلام"، "لما يحمله الحدث من اهمية لجهة تكريم شخصيات أغنت الثقافة والتربية في لبنان".
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