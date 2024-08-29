المكاري تسلم دعوة لازاحة الستار عن تمثالي اديب وسلوى حداد في عاليه

Advertisement

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، عضو مجلس بلدية عاليه نبيل غريب ترافقه نضال حداد، حفيدة الممثل اللبناني الراحل ابو ملحم، وتسلم منهما دعوة لازاحة الستار عن تمثالي الفنانين اديب وسلوى حداد (ابو ملحم وام ملحم) في الحفل الذي سيقام في عاليه في 11 ايلول المقبل عند السادسة مساء.وأمل حضور جميع موظفي "الوكالة الوطنية للاعلام"، "لما يحمله الحدث من اهمية لجهة تكريم شخصيات أغنت الثقافة والتربية في لبنان".