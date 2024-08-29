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لبنان

نائب سابق ينعى شقيقه: فقدت جناحي الثاني

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:21
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نعى النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، اليوم الخميس، شقيقه اسعد سبع نقولا.
 
 
وكتب نقولا: "بمزيد من الحزن اعلمكم عن وفاة أخي وحبيبي اسعد سبع نقولا الذي غادرني صباح هذا اليوم  29 آب الى جوار ربه، وبهذا قد فقدت جناحي الثاني بعد أن فقدت قبل ثلاث سنوات أخي شوقي.ابعد الله عنكم كل مكروه".
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة 30 الحالي في كنيسة مار تقلا - جل الديب، وتقبل التعازي يوم الخميس 29 منه في صالة الكنيسة ابتداءً من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 7 مساء، ويوم الجمعة قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر وحتى 7 مساء. 

لبنان

تعازي ووفيات

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