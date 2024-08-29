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لبنان

الحواط: لتكاتف وتضامن المعارضة للدفاع عن لبنان

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:33
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إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أن "لبنان يمر بأخطر مرحلة في تاريخه"، مشيراً الى أن "معركة تغيير هويته مستمرة حتى الساعة وبأشكال مختلفة".
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واكد الحواط إثر مشاركته في قداس أقامه مركز قرطبا في حزب "القوات اللبنانية" لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية وبلدة قرطبا، في باحة دير مار سركيس وباخوس أن "معركة الهوية تتطلب مواجهة وإلتزام"، داعيا إلى "تكاتف وتضامن المعارضة للدفاع عن لبنان" ومطالبا بـ"كشف الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت".
 
 
وترأس القداس رئيس دير مار سركيس وباخوس الأب شربل بيروتي وعاونه الأب شادي بشارة، بمشاركة الحواط ممثلا رئيس الحزب سمير جعجع، رئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينونس، عضو الهيئة التنفيذية الدكتور انطوان نجم، منسّق منطقة جبيل في الحزب الدكتور بشير الياس، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في الحزب شربل أبي عقل، أعضاء المجلس المركزي بيار جبور، جهاد سليمان وهادي مرهج، رئيس مكتب الشهداء في منطقة جبيل رفيق سعاده، رئيس مركز قرطبا أنطوان عيد والأعضاء، كهنة الرعية الأب شربل شليطا والأب ميشال صقر، رئيس مركز الدفاع المدني في قرطبا عبدو الخوري، رئيس قسم قرطبا الكتائبي بول كرم، المحامي فادي روحانا صقر، القاضي صقر صقر، مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن، رئيس النادي "الثقافي الإجتماعي الرياضي" - قرطبا جورج كرم، رئيسة "الجمعية الخيرية القرطباوية" زينة روحانا صقر، وفاعليات.

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