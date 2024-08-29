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لبنان
الجيش يوقف 19 شخصاً.. هذا ما ارتكبوه
Lebanon 24
29-08-2024
|
06:21
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان اليوم، انه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 19 شخصًا وفقًا لما يلي:
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- تنفيذ عمليات دهم في بلدة الكنيسة - البقاع وحي الشراونة بحثًا عن متورطين في إشكال وإطلاق نار، وضبط 2020 كلغ من مادة الحشيشة وآلة لتصنيعها وكمية من الذخائر.
- توقيف 16 سوريًّا في منطقة الشمال لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، وتجولهم من دون مستندات قانونية.
- توقيف المواطن (ع.ز.) عند حاجز دورس – البقاع، لتجوله من دون مستندات قانونية وحيازته سلاحًا حربيًّا ومسدسًا مع كمية من الذخائر، والفلسطينيَّين (م.ا.) و(م.ي.) المطلوبَين لإطلاقهما النار، وتجولهما من دون مستندات قانونية، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي".
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
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