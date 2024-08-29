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لبنان

بري بحث في المستجدات مع البعريني والتقى سفير بنغلادش

Lebanon 24
29-08-2024 | 06:27
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إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان.


وجرى تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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كذلك، استقبل بري النائب وليد البعريني وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية وإنمائية.
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