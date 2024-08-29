بري بحث في المستجدات مع البعريني والتقى سفير بنغلادش

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إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان.وجرى تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كذلك، استقبل بري النائب وليد البعريني وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية وإنمائية.