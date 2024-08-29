بعد استهداف المنشآت الصحية في بليدا امس.. "الصحة" تصدر بياناً

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جددت وزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المنشآت الصحية، وآخره يوم أمس باستهداف محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ما ادى الى خروج ثلاث اليات مخصصة لتنفيذ مهام الاطفاء وفتح الطرقات عن الخدمة ونجاة المسعفين بعناية الهية.

واكدت الوزارة في بيانها أن الفرق الصحية تقوم بواجبها الإنساني والتعرض لها ولمنشآتها هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع التعرّض للمنشآت الصحية.



كما وجّهت التحية لفرق الدفاع المدني والاسعاف العاملة على الأرض و"التي تقدم ورغم كل المخاطر الخدمات الطبية الطارئة بشجاعة لافتة تخفف من وطأة العدوان، تكرر اعلاء الصوت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية".