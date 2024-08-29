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لبنان

لعدّة مرّات... الطيران الحربي الإسرائيليّ خرق جدار الصوت

Lebanon 24
29-08-2024 | 06:50
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خرق طيران العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت عدّة مرّات فوق المناطق الجنوبيّة، وفي أجواء جبل لبنان.
 
 
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جدار صوت

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