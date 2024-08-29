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لبنان

إطلاق نار أمام سرايا الهرمل.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
29-08-2024 | 06:52
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تطور خلاف فردي بين شخصين من آل حماده الى اطلاق نار امام سرايا الهرمل، مما ادى الى اصابتهما بجروح. 



وعلم أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً في الحادث.
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