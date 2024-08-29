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لبنان

دبوسي التقى وفداً إقتصادياً اميركياً: لتنمية المبادرات وتعزيز الاستثمار

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:17
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إلتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفدا من السفارة الأميركية ضم نائب رئيس القسم الإقتصادي السياسي جوليا غروبلاكر، الملحق الإقتصادي براين إنجل، المستشارة السياسية لدى السفارة ميغان سوللر ورئيس القسم التجاري نعمان طيار، حيث عقد إجتماع بحضور نائب رئيس الغرفة ابراهيم فوز، مديرة الغرفة ليندا سلطان والمستشار الأول الدكتور فواز حامدي.
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خلال اللقاء، جرى عرض للمبادرات التي تقوم بها غرفة طرابلس والهادفة الى تعزيز الإستثمار والنمو في لبنان، إلى مشاريع إستراتيجية نموذجية في مجالات وقطاعات متعددة على نطاق طرابلس الكبرى ومداها الحيوي.


ولفت دبوسي الى أن هذه المشاريع "تدار بعقلية القطاع الخاص المحرك الرئيسي للإستقرار الإقتصادي، وترمي المشاريع الحيوية لغرفة طرابلس إلى تطوير بيئة الأعمال وفتح فرص الشراكة مع المجتمع".
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