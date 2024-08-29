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لبنان

سفير مصر من دار الفتوى: من الملح إحداث أمر ملموس في الملف الرئاسي

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:21
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إلتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير مصر في لبنان علاء موسى.
 
 
بعد اللقاء، قال موسى: "تشرفت بلقاء سماحته واطلعته على ما يحدث في غزة وتأثيره على لبنان وتحدثنا فيما يخص جبهة جنوب لبنان، وتناولنا أهمية إعادة الزخم مرة أخرى للملف الرئاسي، واتفقنا على أهمية هذا الملف، وانه بحاجة للتعامل معه بسرعة لأن التحديات  المقبلة  كبيرة للبنان ولكل المنطقة أيضاً ، وبالتالي من الأولى أن يتعامل لبنان مع ملفاته الداخلية لكي تؤهله لمواجهة هذه التحديات".
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وأضاف: "اتفقنا على ان الفترة المقبلة سيتم إعادة الزخم فيما يخص الملف الرئاسي وإن كنا نحن كخماسية أو حتى أعضاء الخماسية يولون أهمية كبيرة لهذا الملف، وطبعاً ما حدث في المنطقة وجبهة الجنوب طغيا على هذه الأمور، لكن هذا لا يعني أن هذه الأمور على أهميتها لا نبحث فيها، وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد المزيد من التحرك الإيجابي في هذا الملف"، داعيا "الأطراف اللبنانية الى التجاوب مع هذا المسعى".
 
 
وتابع: "الامر بات ملحاً لإحداث شيء ملموس في هذا الملف، وعسى الفترة المقبلة نجد سبيلا لإعادة الحوار مرة أخرى حول هذا الملف، والبحث في التفاصيل وصولا لشيء ملموس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
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