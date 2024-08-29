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لبنان

البعريني: محافظ جبل لبنان قدوة في العمل العام

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:26
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التقى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، في مكتبه في سرايا بعبدا، عضو تكتّل" الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني.


إثر اللقاء، قال البعريني: "جئت اليوم لأجدّد احترامي لشفافيّة القاضي والأداء المميّز الذي يمثّله على رأس المحافظة والذي نعتبره قدوة في العمل العام وأكبر من أن تطاله السهام".
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