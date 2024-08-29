Advertisement

لبنان

مسؤول في "اليونيفيل" اطلع على عمل وحدة ادارة الكوراث وشؤون النازحين في صور

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1240413-638605392821265534.png
Doc-P-1240413-638605392821265534.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق مسؤول مكتب الخدمات المدنية والعسكرية في قيادة القطاع الغربي "اليونيفيل" الميجر الإيطالي توماسو سكالون، في مقر الاتحاد في صور، يرافقه عدد من الضباط الإيطاليين، في حضور مدير إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا والمنسق الإعلامي للاتحاد بلال قشمر.
Advertisement



وأطلع دبوق سكالون على عمل وحدة ادارة الكوراث في الاتحاد التي تعنى بشؤون النازحين ومتطلباتهم في هذه الظروف الصعبة، شاكرا لليونيفيل "تعاونها في تقديم الخدمات والمساعدات للنازحين".
 
بعدها جالا في مراكز إيواء النازحين، وشكر سكالون لدبوق حفاوة الاستقبال، مثنياً على "جهوده وتعاونه مع اليونيفيل لا سيما الكتيبة الإيطالية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2024-08-29
09:26 | 2024-08-29
09:19 | 2024-08-29
09:06 | 2024-08-29
09:00 | 2024-08-29
08:55 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24