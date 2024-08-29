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لبنان
مسؤول في "اليونيفيل" اطلع على عمل وحدة ادارة الكوراث وشؤون النازحين في صور
Lebanon 24
29-08-2024
|
07:33
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التقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق مسؤول مكتب الخدمات المدنية والعسكرية في قيادة القطاع الغربي "اليونيفيل" الميجر الإيطالي توماسو سكالون، في مقر الاتحاد في صور، يرافقه عدد من الضباط الإيطاليين، في حضور مدير إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا والمنسق الإعلامي للاتحاد بلال قشمر.
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وأطلع دبوق سكالون على عمل وحدة ادارة الكوراث في الاتحاد التي تعنى بشؤون النازحين ومتطلباتهم في هذه الظروف الصعبة، شاكرا لليونيفيل "تعاونها في تقديم الخدمات والمساعدات للنازحين".
بعدها جالا في مراكز إيواء النازحين، وشكر سكالون لدبوق حفاوة الاستقبال، مثنياً على "جهوده وتعاونه مع اليونيفيل لا سيما الكتيبة الإيطالية".
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