الخطوط الجوية السويسرية: لن يتمّ تسيير رحلات إلى بيروت قبل نهاية تشرين الأوّل

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية أنّه "لن يتمّ تسيير رحلات إلى بيروت قبل نهاية تشرين الأوّل المقبل".

وبما يتعلّق بالرحلات إلى إسرائيل، مدّدت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 4 أيلول المقبل.

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