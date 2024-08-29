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لبنان

الخطوط الجوية السويسرية: لن يتمّ تسيير رحلات إلى بيروت قبل نهاية تشرين الأوّل

Lebanon 24
29-08-2024 | 08:16
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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية أنّه "لن يتمّ تسيير رحلات إلى بيروت قبل نهاية تشرين الأوّل المقبل".
 
 
وبما يتعلّق بالرحلات إلى إسرائيل، مدّدت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 4 أيلول المقبل.
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أما مجموعة "لوفتهانزا" الألمانيّة، فأعلنت "تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى نهاية يوم 4 أيلول".
 
 
 
 
 
 

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