بوحبيب عرض مع سفيرة سويسرا الأوضاع في جنوب لبنان

إلتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، وتناول البحث الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة.



Advertisement وشكر بوحبيب لسويسرا موقفها الداعم للبنان في مجلس الأمن، حيث تشغل منصب عضو غير دائم، وتصويتها لمصلحة قرار التمديد لليونيفيل لسنة أخرى، والذي صدر بالاجماع عن المجلس.





كما استقبل الوزير بو حبيب القائمة بالأعمال الموقت لسفارة جمهورية العراق لدى لبنان المستشارة ندى كريم مجول، في زيارة تعارف، وجرى عرضٌ لمسار العلاقات اللبنانية-العراقية الآخذة في النمو والتطور وسبل الدفع بها قدماً لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط بينهما. وشكر بوحبيب لسويسرا موقفها الداعم للبنان في مجلس الأمن، حيث تشغل منصب عضو غير دائم، وتصويتها لمصلحة قرار التمديد لليونيفيل لسنة أخرى، والذي صدر بالاجماع عن المجلس.كما استقبل الوزير بو حبيب القائمة بالأعمال الموقت لسفارة جمهورية العراق لدى لبنان المستشارة ندى كريم مجول، في زيارة تعارف، وجرى عرضٌ لمسار العلاقات اللبنانية-العراقية الآخذة في النمو والتطور وسبل الدفع بها قدماً لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط بينهما.



وقد جدد بوحبيب شكر العراق على "وقوفه الدائم الى جانب لبنان ومساعدته له لتخطي الأوضاع الصعبة التي يمر بها".