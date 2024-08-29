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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع بو عاصي والتقى الملحق العسكري البيلاروسي

Lebanon 24
29-08-2024 | 08:52
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الخميس في مكتبه في اليرزة، النائب بيار بو عاصي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.

 
أيضاً، استقبل الملحق العسكري البيلاروسي العقيد Denis Stasevich في زيارة وداعية يرافقه خلفه العقيد Vitali Maskalenka.
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