Advertisement

لبنان

قصف بالقذائف الثقيلة... كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1240432-638605440701702447.jpg
Doc-P-1240432-638605440701702447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب - قضاء حاصبيا، فيما توجّهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.
Advertisement
 
 
 
كما استهدفت مدفعية العدوّ أطراف بلدة طيرحرفا بالقذائف المدفعية الثقيلة.
 
 
وأعلنت "القناة 12 الإسرائيلية" عن "إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتّجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، من دون وقوع إصابات".
 
 
 
وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف "انتشارًا لجنود ‏العدوّ الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" أنه "استهدف انتشارًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط مستعمرة ‏كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2024-08-29
09:26 | 2024-08-29
09:19 | 2024-08-29
09:06 | 2024-08-29
09:00 | 2024-08-29
08:52 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24