قصف بالقذائف الثقيلة... كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب - قضاء حاصبيا، فيما توجّهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق. Advertisement

كما استهدفت مدفعية العدوّ أطراف بلدة طيرحرفا بالقذائف المدفعية الثقيلة.

وأعلنت "القناة 12 الإسرائيلية" عن "إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتّجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، من دون وقوع إصابات".

وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف "انتشارًا لجنود ‏العدوّ الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".