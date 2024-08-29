قصف بالقذائف الثقيلة... كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب - قضاء حاصبيا، فيما توجّهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.
كما استهدفت مدفعية العدوّ أطراف بلدة طيرحرفا بالقذائف المدفعية الثقيلة.
وأعلنت "القناة 12 الإسرائيلية" عن "إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتّجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، من دون وقوع إصابات".
وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف "انتشارًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".
كذلك، أعلن "الحزب" أنه "استهدف انتشارًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".