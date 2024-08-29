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لبنان

ميقاتي التقى وفداً نقابياً طرابلسياً.. البحث تناول ملفات عالقة وقضايا إنمائية مطلبية

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:00
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أعلن "اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي"، في بيان اليوم، ان وفدا ضم: رئيس الاتحاد شادي السيد وعضو مجلس بلدية طرابلس توفيق العتر، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.


ووفقاً لبيان الاتحاد، "تم عرض ملفات عدة عالقة في طرابلس لجهة البحث في مصير الأزمة القائمة في اتحاد بلديات الفيحاء وما يعاني منه رجال الاطفاء لجهة عدم حصولهم على مستحقاتهم وعدم قدرة الاتحاد على تقديم خدمات الاستشفاء لهم وبالتالي الحاجة الماسة والملحة لمعالجة هذا الموضوع" .
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وبحسب البيان، "بعد النقاش، أجرى رئيس الحكومة إتصالات بوزير المال وبالمدير العام للمالية جورج المعراوي بقصد توفير مبالغ مالية لصالح الاتحاد. كما اجرى اتصالا بالمدير العام لمرفأ طرابلس أحمد تامر لدفع التوجه لدى المرفأ لتقديم منحة مالية لصالح الاتحاد. وكما تم البحث في توفير مساهمة مالية من قبل بلدية طرابلس".
 

أيضاً لفت البيان الى أنه "خلال الاجتماع عرض توفيق العتر لواقع مدينة طرابلس وللعمل البلدي وازمة اتحاد بلديات الفيحاء وضرورة العمل على حلها. كما استعرض ملفات الإرث الثقافي". 
 

وأضاف البيان: "ناقش رئيس الحكومة مع الوفد الطرابلسي ملف منجرة وضرورة متابعة هذا الملف مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى لايجاد المخارج المفيدة لصالح مشروع المنجرة كمشروع مهم وحيوي في المدينة وايضا بما يخدم وجهة وتصنيف معرض رشيد كرامي الدولي في هذه المرحله".
 

وتابع البيان: "ناقش السيد مع الرئيس ميقاتي مصير الموظفين المغبونين في ضمان طرابلس والذين عاد مجلس الضمان الى تصنيفهم كمياومين، واجرى الرئيس ميقاتي لهذه الغايه اتصالا بوزير العمل مصطفى بيرم وتم البحث في السبل الايلة الى معالجة هذا الخلل خاصة بعد القرارات المتخذة من قبل ادارة الضمان الاعتمادهم كموظفين إسوة بغيرهم من باقي موظفي الضمان".

 
واضاف البيان: "عرض الوفد أيضا مع ميقاتي المعضلة المتأتية عن إقفال مركز مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في العيرونية، واشار السيد اى انه "المركز الوحيد المتوقف عن العمل".

 
هذا وثمّن الاتحاد في بيانه "تجاوب الرئيس ميقاتي مع مختلف الملفات وإجراء الاتصالات اللازمة بهدف المتابعة والمعالجة".
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