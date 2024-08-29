شيخ العقل: لخطوات سياسية اقتصادية ومالية تدعم صمود اللبنانيين

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي اطلعه على المستجدات العامة والأوضاع في لبنان لا سيما الأمنية منها، وتلك المتعلقة بعمل جهاز الامن العام على المستويين الأمني والإجرائي، إضافة الى الرؤية المتعلقة بملف النزوح.

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خلال اللقاء، وجّه شيخ العقل للواء البيسري ومن خلاله لمؤسسة الامن العام من ضباط قيادة وعناصر التهنئة بعيدها الـ79، وحيا أرواح الشهداء الذين سقطوا في صفوفها وكل التضحيات الجسيمة في هذا المجال، حفاظا على الدور والمهام الملقاة على عاتق المؤسسة.



كما نوه الشيخ أبي المنى بـ"الأعمال التي يقوم بها جهاز الامن العام والملقاة في خدمة أبناء الوطن، بخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجهها، وسعي الامن العام الدائم مع سائر الأجهزة الأمنية والجيش، من أجل توفير الاستقرار المطلوب والتخفيف من ثقل الازمات التي ينوء تحتها أبناء الوطن. الامر الذي يتطلب خطوات سياسية واقتصادية ومالية عملانية من قبل الدولة، تدعم صمود اللبنانيين في مواجهة تلك الاخطار القائمة".



فتوحي

كلك، التقى الشيخ أبي المنى رئيس "الحزب اللبناني الواعد" فارس فتوحي برفقة المحاميين أمير وأمجد عمار.



وشكر فتوحي للشيخ أبي المنى مواقفه الوطنية والروحية الجامعة على المستوى اللبناني العام، والتي نحتاج فيها، كما قال: "الى كلام الحكمة والتعقل ومواجهة التحديات القائمة بروح التضامن والتكافل والوقوف صفا واحدا، لتجاوز المحنة التي تمر على الوطن بالقدر الكافي من المسؤولية".



كما أطلع فتوحي شيخ العقل على المشروع الذي أطلقه الحزب أخيرا والمتعلق بالنازحين السوريين، في إطار مساعدة أجهزة الدولة المعنية على تنظيم أوضاعهم ووجودهم والتعاون القائم مع البلديات بهذا الخصوص.



زوار

ومن زوار شيخ العقل على التوالي: معتمد مشيخة العقل في ولاية تكساس الأميركية مصطفى مكارم يرافقه شقيقه حسيب مكارم، الشيخ نزار أبو غنام والأستاذ أكرم جابر، الدكتور نبهان أبو علي. السيد وئام جهاد زيدان، الشيخ أسعد سرحال ونجله عضو المجلس المذهبي المنتخب إيهاب سرحال، بعض أعضاء المجلس المذهبي المنتخبون، رمزي جماز وسليم سعيد يرافقه نجله رامي سعيد، د. فراس زيدان وغسان رافع.



الفريديس-الباروك

وكان شيخ العقل زار مع وفد من المشايخ الخلوة الدينية في بلدة الفريديس و"مقام" المرحوم الشيخ أبو حسن عارف حلاوي في الباروك، وكان في استقباله فيهما سائسو المزارين وجمع من المشايخ من البلدتين، تبع ذلك زيارة الى منزل الشيخ انيس محمود ومشاركة في السهرة الدينية في مجلس آل محمود في الباروك، الى جانب مشاركة الشيخين الجليلين أبو زين الدين حسن غنام وأبو فايز امين مكارم والشيخ ماجد أبو سعد، وكان لشيخ العقل كلمة توجيهية وروحية بالمناسبة.