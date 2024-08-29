الخطيب بحث والسفير الايراني في الأوضاع في لبنان والمنطقة

إلتقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم، في مقر المجلس، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني.







خلال اللقاء، جرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين لبنان وايران، وسبل تعزيز تعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين.

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