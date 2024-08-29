Advertisement

لبنان

الخطيب بحث والسفير الايراني في الأوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1240438-638605453956569097.png
Doc-P-1240438-638605453956569097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم، في مقر المجلس، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني.



خلال اللقاء، جرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين لبنان وايران، وسبل تعزيز تعزيز علاقات التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:04 | 2024-08-29
12:01 | 2024-08-29
11:52 | 2024-08-29
11:47 | 2024-08-29
11:40 | 2024-08-29
11:36 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24