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لبنان

الخير شكر بوشكيان على رعاية معرض "صنع في لبنان" في المنية

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:57
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التقى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير يرافقه وفد من جمعية تطوير العلاقات الصناعية في المنية برئاسة عامر الحلبي، اليوم الخميس، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، للبحث في موضوع رعايته للمعرض الصناعي التجاري السادس الذي تنظّمه الجمعية في المركز الكويتي في المنية، بين 15 و18 أيلول المقبل، تحت عنوان "صنع في لبنان".
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وأبلغ بوشكيان، الخير والوفد، موافقته على رعاية المعرض، وتشجيعه على تنظيم المعارض الصناعية في المناطق، "ليكتشف اللبنانيون الإنتاج المحلي وطبيعته وخصوصيّته وتمايزه بين منطقة وأخرى، وبهذه الطريقة، تسجّل للصناعة اللبنانيّة أكثر قدراتها الانتاجية وفاعليّتها التصديريّة كما يتعرّف الصناعيون على مواد أوّلية تُصنّع في لبنان وهم يحتاجون إليها، فيشبكون بين بعضهم، وتقوم علاقات تبادلية وتجارية تعزّز الاقتصاد وتقوّي الاتّكال على الاستهلاك الداخلي وتخفّف الاستيراد".


من جهته، شكر الخير الوزير بوشكيان ووزارة الصناعة على رعاية المعرض، آملاً "الاستمرار بدعم الصناعة في لبنان، فلا اقتصاد دون صناعة محصنة، ومن يحب لبنان يحب صناعته".


وقال: "تخلل اللقاء الودي بامتياز طرح أفكار عدة لدعم الصناعة اللبنانية، وبحث في التحديات التي تواجهها بعد أن أثبتت منذ زمن أنها الأساس في الإقتصاد اللبناني، وهناك ضرورة لتعافيها". 

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