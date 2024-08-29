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لبنان
عبدالله عرض مع مولوي الأوضاع العامة
Lebanon 24
29-08-2024
|
10:10
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إلتقى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، اليوم الخميس، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة.
خلال اللقاء، جرى البحث في الاوضاع السياسية والامنية العامة، وأمور عدة تخص منطقة اقليم الخروب.
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