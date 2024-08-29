غالانت صادق على خطّة للتأهب الشامل قرب الحدود مع لبنان

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة عن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت قوله، إنّه "صادق على خطة للتأهب الشامل استعدادا لبدء العام الدراسي في الأول من أيلول في بلدات الجنوب والشمال".

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