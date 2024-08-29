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لبنان

غالانت صادق على خطّة للتأهب الشامل قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:30
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نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة عن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت قوله، إنّه "صادق على خطة للتأهب الشامل استعدادا لبدء العام الدراسي في الأول من أيلول في بلدات الجنوب والشمال".
 
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