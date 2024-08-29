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لبنان

النائب محمد يحيى زار قرية عين الذهب العكارية ووعد بمتابعة ملفات تربوية

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:12
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زار النائب محمد يحيى قرية عين الذهب، وكانت المحطة الاولى في منزل رشيد الأشقر في المباركية، حيث اطلع من على هواجس أهل المنطقة.
ثم انتقل يحيى إلى منزل مدير مدرسة النصر الإسلامية خليل أبو عيد واستمع منه إلى ما تعانيه القرية من حرمان في الخدمات، ليتوجه إلى مبنى المهنية التي توقفت أعمال البناء فيها لأسباب إقتصادية .
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ووعد يحيى بطرح هذا الملف على رئيس الحكومة "في أسرع وقت بغية إيصاله إلى خواتيم سعيدة"، منوها بـ"جهوزيته لتقديم المساعدات لعكار من الناحية التعليمية وتشجيع المهنيات، بالإضافة إلى متابعة كل الملفات المتعلقة بشؤون المتعاقدين ومدراء المدارس مع وزير التربية والمدير العام لتعويض أولادنا عن العجز في عكار"، على أن يعقد "لقاء مع رئيس الحكومة ووفد من عكار للبحث في أمور وشؤون المهنيات والتعليم في عكار، يعقبه لقاء مع وزير التربية" .
وأعلن يحيى عن "اجتماع مع رئيس الحكومة لحل مشكلة مهنية الدوسة ومتابعة ملف مهنية عين الذهب ووضع أمور المتعاقدين من ضمن المواضيع الملحة".
(الوكالة الوطنية)
 
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