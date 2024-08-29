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لبنان

مخزومي استقبل سفير بلجيكا

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:24
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استقبل النائب فؤاد مخزومي سفير بلجيكا أرناوت باولس في زيارة تعارفية، تم خلالها عرض آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، في ظل التطورات الأخيرة في غزة والجنوب".
وكتب مخزومي على منصة"أكس": "جددت التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في الجنوب مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين لضمان عدم توسع الحرب وامتدادها إلى بقية الأراضي اللبنانية، خصوصا أن ما من أحد يريد هذه الحرب التي ستكون نتائجها وخيمة على بلدنا وشعبه".
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وأضاف: "بحثنا في ملف الاستحقاق الرئاسي، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لإعادة انتظام الدولة وإحياء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات التي تعتبر الحجر الأساس لانتشال لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
(الوكالة الوطنية)
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