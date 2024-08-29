عدد شهداء غارة وادي الكفور ارتفع.. إليكم ما كشفته وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة في بيان عن استشهاد أحد جرحى الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية فجر السابع عشر من شهر آب الجاري.

وحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد شهداء غارة العدو هذه إلى أحد عشر.