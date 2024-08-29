دبور إستقبل وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر

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استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر مع وفد من الاتحاد.ووضع السفير دبور الاسمر والوفد المرافق، وفق بيان المكتب الاعلامي في السفارة، في "اخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر واهدافه على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.بدوره، اعرب الوفد عن تعازيه الحارة بفقيد فلسطين رائد الديبلوماسية الفلسطينية القدومي، والاشادة بدوره الديبلوماسي التاريخي في المحافل الدولية.كما جدد الوفد التأكيد على موقف الاتحاد المبدئي من القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المجالات. (الوكالة الوطنية)