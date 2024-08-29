كشف الحزب مساء اليوم عن استهداف موقع إسرائيلي، في عملية جديدة.

وقال في بيان أنّه "عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024، استهدف "الحزب" موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏