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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:35
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كشف الحزب مساء اليوم عن استهداف موقع إسرائيلي، في عملية جديدة.
 
وقال في بيان أنّه "عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024، استهدف "الحزب" موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏
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