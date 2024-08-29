وزير الزراعة استقبل مدير كلية الحقوق الفرع الأول

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، قبل ظهر اليوم، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول الدكتور مجتبى مرتضى.وخلال اللقاء، تم البحث في الأمور التربوية والاستعدادات لبدء العام الجامعي، وكذلك الأنشطة المزمع إطلاقها مع بداية العام الجامعي، لا سيما العيادة القانونية التي يعمل على تجهيزها لتقدم إلى جانب الدراسات والأعمال البحثية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والقانونية في المجتمع المحيط.(الوكالة الوطنية)