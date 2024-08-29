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لبنان

حرائق وأضرار بالمنازل.. قصف فوسفوري إسرائيلي طال منطقة العرقوب

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن قصفا فوسفوريا اسرائيليا استهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا، خراج الهبارية، في منطقة العرقوب، قضاء حاصبيا.
 
وأدى القصف إلى اشتعال النيران في الأماكن المستهدفة وتضرر عدد من المنازل القريبة من مكان القصف. 
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