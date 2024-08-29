أمين الجميل يلتقي السفير السعودي في بكفيا

#بيروت | سعادة السفير #وليد_بخاري @bukhariwaleeed يزور اليوم،الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل في منزله في بكفيا.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية،بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات السياسية الراهنة على الساحيتن اللبنانية والإقليمية. pic.twitter.com/q1EUJCn7LN
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 29, 2024
#بيروت | سعادة السفير #وليد_بخاري @bukhariwaleeed يزور اليوم،الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل في منزله في بكفيا.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية،بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات السياسية الراهنة على الساحيتن اللبنانية والإقليمية. pic.twitter.com/q1EUJCn7LN