أمين الجميل يلتقي السفير السعودي في بكفيا

زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، اليوم، رئيس الجمهورية السابق امين الجميل، في منزله في بكفيا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى مناقشة أبرزالمستجدات السياسية الراهنة على الساحيتن اللبنانية والإقليمية.