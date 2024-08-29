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لبنان

وزارة الشؤون نظمت جلسات دعم نفسي للسيدات في بلدة عاراي جزين

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:04
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نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن إطار مشروع "خطوة"، بالشراكة مع منظمة "نجدة مسيحيي الشرق"، في بلدة عاراي بمنطقة جزين، جلسات دعم نفسي للسيدات والفتيات على مدى أسبوعين، بالإضافة إلى تواجد عيادة مجانية للسيدات.
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واختتم المشروع بزيارة قام بها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار إلى عاراي، حيث التقى السيدات اللواتي شاركن في الجلسات واستمع إلى تجربتهنّ وانطباعاتهنّ التي اتصفت بالإيجابية.
وشكر رئيس البلدية والمختار "وزارة الشؤون وفريق عملها المتفاني، والمنظمات الداعمة"، مثنيين على "مبادرات الوزير حجار التي تساهم في تعزيز حضور و صمود الأهالي في هذه الظروف الصعبة". (الوكالة الوطنية)
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