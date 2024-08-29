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لبنان

مولوي عرض مع 5 نواب شؤون مناطقهم الأمنية والإنمائية

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:26
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب: بلال عبدالله، وليد البعريني، أديب عيد المسيح، ميشال المر، وبيار بو عاصي، وتم البحث في شؤون مناطقهم الأمنية والإنمائية والخدماتية.
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والتقى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وعرض معه شؤون المحافظة الإدارية والإنمائية ووضع القرى والبلدات التابعة لها. 
وبحث مع مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، بحضور رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، في أمور البقاعين الأوسط والشمالي.
كما التقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، الذي وضعه في "واقع المصارف وتطورها على المستوى العربي الشامل".
واستقبل نقيب المحررين جوزف القصيفي، وبحث معه في شؤون إعلامية.
واستقبل أيضا النائب السابق مصباح الأحدب وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
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