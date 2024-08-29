وزير الخارجية الكويتي عزى بالحص في السفارة اللبنانية

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عزى وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا بالرئيس سليم الحص المستشار السابق في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وأعرب وزير الخارجية، في كلمة دونها في سجل التعازي، في مقر سفارة لبنان في الكويت، عن "خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة للجمهورية اللبنانية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة الراحل والشعب اللبناني الصديق بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".وكان في استقبال وزير الخارجية الكويتي، القائم بأعمال السفارة اللبنانية أحمد عرفه، إضافة إلى ممثلي الطوائف الروحية اللبنانية وشخصيات من أبناء الجالية اللبنانية.وشكر عرفه ل"وزير الخارجية الكويتي حضوره الشخصي لمشاركة العزاء، ومن خلاله القيادة السامية ومقام مجلس الوزراء الكويتي الذي نعى بدوره أيضا الراحل، وجميع الكويتيين الذين حضروا أو اتصلوا للتعزية".وأكد عرفه أن "الراحل كان ممن أسسوا العلاقة الوثيقة والطيبة والأخوية بين البلدين، وعبر عن ثقته بأنها سترقى مستقبلا إلى أفق أرحب وأعلى بجهود القيمين عليها من الطرفين"، منوها ب"دور الجالية اللبنانية في هذا الإطار، وهي التي لديها وجود راسخ وقديم في الكويت، وتعتبر الكويت بلدها الثاني". (الوكالة الوطنية)