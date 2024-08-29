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لبنان

توقيف مطلوبين في الضاحية الجنوبية والبقاع.. والجيش يوضح

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:49
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أعلنت قيادة الجيش عبر منصة اكس ان دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الجناح – الضاحية الجنوبية المواطن (ط.ك.) الذي كان متواريًا عن الأنظار لعدة سنوات تَجوَّل خلالها بمستندات مزورة، والمطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار أثناء إشكال في منطقة برج البراجنة في العام ٢٠٠٦ ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى إطلاق النار في تواريخ سابقة.
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وأوقفت دورية أخرى في منطقة سعدنايل – البقاع السوري (ع.ا.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة وقيامه بالاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًا نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة له.
كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشمال ٤٥ سوريًا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
ولاحقا، أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت المدعو "م.ح" في محلة شارع الحرم في ابي سمراء، واقتادته إلى التحقيق.

 
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