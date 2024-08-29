في زوق مكايل.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال بين شخصين في منطقة زوق مكايل، داخل محطة توتال.

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وحسب المعلومات، تطورت المشاجرة بين الطرفين الى اطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحدهما.وحضر الصليب الاحمر الى المكان مع انتشار كثيف القوى الامنية لكشف ملابسات الحادثة.