الحاج حسن: لإدخال الزراعات الحديثة على الواقع اللبناني

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عُقد لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ورئيس الغرفة منير التيني، وجرى البحث في الشراكة بين الوزارة و الغرف، وغرفة زحلة على وجه التحديد.وتحدث المجتمعون عن موسم القمح الذي يعتبر وافراً جداً هذا العام في الأراضي التي زُرعت من غرفة التجارة والصناعة والزراعة لصالح وزارة الزراعة.وأثنى الوزير الحاج حسن، من جهته، على "الدور الذي تقوم به الغرف في كل لبنان، والجهد الذي تقوم به في سبيل مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني، وايضاً لما فيه تثبيت وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال الاعتماد على الزراعات الوطنية وتعزيز و تطويرها او من خلال ادخال الزراعات الحديثة على الواقع الزراعي اللبناني".