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لبنان

في لبنان.. أوّل حالة تسمم غذائي بالأرز تسبب إصابة نادرة

Lebanon 24
29-08-2024 | 16:08
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أشارت صحيفة "دايلي مايل" إلى أن الأطباء تمكنوا من معالجة أول حالة على الإطلاق من التسمم الغذائي المرتبط بالأرز والتي تؤثر على منطقة الأعضاء التناسلية.
 
وحسب الصحيفة، فقد طلب رجل يبلغ من العمر 38 عامًا المساعدة من أطباء المسالك البولية بعد إصابته بالاحمرار والتورم في عضوه التناسلي، والذي استمر.
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وكشفت تحقيقات أخرى أن الأعراض المقلقة بدأت بعد فترة وجيزة من تعرضه لنوبة من الإسهال الشديد والقيء.. وقام الأطباء في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت، باختبار العدوى، حيث وجدوا دليلًا على بكتيريا "العصية الشمعية"، والتي توجد عادةً في الأرز الذي تم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة جدًا ويمكن أن يسبب المرض واضطرابات في المعدة إذا تم تناوله.
 
وخلص الأطباء إلى أن العدوى التناسلية غير العادية للرجل نتجت عن نوبة من الإسهال والقيء حدثت على الفور تقريبًا بعد علاقة جنسية مع زوجته.

ولاحظ الأطباء أنه من "غير المعتاد" رؤية البكتيريا هذه في الجلد، ناهيك عن الأعضاء التناسلية.

وحسب الصحيفة، عولج الرجل باستخدام مضاد حيوي موضعي يسمى حمض الفوسيديك، يستخدم عادة لعلاج التهابات العين. (رصد لبنان24)

لبنان

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