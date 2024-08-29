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لبنان
"الحزب" يستهدف موقع بياض بليدا
Lebanon 24
29-08-2024
|
16:53
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أعلن "الحزب" في بيان أنّه عند الساعة (22:30) من ليل اليوم الخميس 29-8-2024، استهدف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
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