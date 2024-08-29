سجّل نائب متني بارز عتباً لجهة مسعى رئيس التكتل الذي كان ينتمي إليه إلى تكبيل حركته، وإلزامه بالتنسيق المسبق معه بزياراته ولقاءاته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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