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لبنان
موقف لبري غدا بعد طول ترقّب وكلمة لجعجع الاحد محورها "الغدُ لنا"
Lebanon 24
29-08-2024
|
22:19
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من المتوقع أن تكتسب الكلمة التي سيوجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً السبت في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر دلالات بارزة لجهة موقفه من الوضع الميداني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701بعد التطورات الأخيرة، كما من الأزمة الرئاسية التي يتوقع مطلعون أن يكون لبري موقفاً متطوراً منها بعد طول ترقب التزمه في الفترة الأخيرة.
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في أي حال، فإن موقف القوى والكتل المعارضة من الأزمة الرئاسية سيبرز كمحور أساسي في الكلمة التي سيلقيها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد القداس السنوي الذي تقيمه "القوات" في "ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية" مساء الأحد المقبل الأول من أيلول في معراب. ووصفت مصادر "القوات" كلمة جعجع بأنها ستكون "سياسية بامتياز بما تتضمنه من توصيف دقيق لواقع الحال عبر فشل السلطة، والحرب في الجنوب والانهيار والتغييب المتواصل لدور الدولة الفعلي".
وأشارت إلى أن الكلمة ستتضمن تشريحاً لمعنى شعار القداس "الغدُ لنا" من خلال الإصرار على قيام دولة حرة ومستقلة تعيد الاعتبار لمعنى لبنان ودوره وكرامة الإنسان والتأكيد أن اليوم التالي للحرب يجب ألا يكون كاليوم الذي سبق هذه الحرب، والرؤية لمستقبل لبنان تكون مع من يملكون هذه الرؤية وليس مع من يبقون لبنان في الفوضى والخراب".
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