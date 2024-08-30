غارات مكثفة... إليكم البلدات الجنوبيّة التي استهدفها العدوّ الإسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ أغار ليل أمس على أطراف عدد من القرى في القطاع الغربيّ في قضاء صور.

وأشارت إلى أنّ الغارات المكثفة استهدفت حرش زبقين وأطراف مجدل زون والجبين وشيحين وعلما الشعب وحامول - وادي حسن والناقورة ويارون.