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لبنان

تضارب وطعن بالسكاكين... إشكال بين سوريين في بلدة لبنانيّة

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:09
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وقع إشكال بين عدد من العمال السوريين في بلدة علما - قضاء زغرتا تطوّر لاحقاً الى عراك وتضارب بالأيدي واستخدام آلات حادة.
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب و.س في رأسه بعدما تعرّض لضرب مبرح، إضافة إلى طعنه بسكين.
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وعُلِمَ أيضاً أنّ حالة الجريح خطيرة.
 
 
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