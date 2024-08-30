بسبب إشكال بينهما... أطلق النار على إبن خاله

وقع اشكال فردي في بلدة الهيشة في عكار بين كل من المدعو ي.ع وابن خاله من آل فهد، تطوّر الى تلاسن ومن ثمّ الى عراك وتضارب بالأيدي.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ أنّ ي.ع أطلق النار على إبن خاله وأصابه بطلق ناريّ وفرّ إلى جهّة مجهولة.