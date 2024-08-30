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لبنان

بسبب إشكال بينهما... أطلق النار على إبن خاله

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:17
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وقع اشكال فردي في بلدة الهيشة في عكار بين كل من المدعو ي.ع وابن خاله من آل فهد، تطوّر الى تلاسن ومن ثمّ الى عراك وتضارب بالأيدي.
 
وأشارت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إلى أنّ أنّ ي.ع أطلق النار على إبن خاله وأصابه بطلق ناريّ وفرّ إلى جهّة مجهولة.
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