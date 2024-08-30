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لبنان

إسرائيل تواصل عدوانها فجرًا.. غارات وقنابل مضيئة على قرى القطاع الغربي

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:27
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، سلسلة غارات على اطراف قرى زبقين، الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والاحراج المحيطة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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وحلق الطيران الاستطلاعي والمسّير صباحًا فوق قضاء صور والساحل البحري.

وأطلق العدو طوال الليل وحتى الصباح، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل الحارقة على اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.
 
كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثانية الا عشر دقائق من بعد منتصف الليل، على منطقة عين الزرقا عند أطراف طيرحرفا، وعلى الأطراف الغربية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل. وفق ما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام".
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